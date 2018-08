Anklage om doping før voldtægt: Nu begynder sagen

Fire mænd er tiltalt for at dope en kvinde og voldtage hende. Sagen begynder tirsdag. De nægter sig skyldige.

En 19-årig kvinde blev i december sidste år ifølge anklagemyndigheden dopet og udsat for en voldtægt af fire mænd.

Sådan lyder anklagen i en sag, som Retten i Herning indleder tirsdag.

De tiltalte mænd tvang ifølge anklageskriftet den unge kvinde til at sluge en pille, inden de angiveligt tvang hende til oralsex og indførte forskellige genstande i hendes underliv.

Ifølge anklagen blev den unge kvinde "hensat i en tilstand, hvor hun var ude af stand til at modsætte sig handlingen".

Trods kvindens begrænsede hukommelse, mener politiet at have detaljeret viden, om hvad hun blev udsat for. Ifølge anklageren har de tiltalte filmet episoden og delt det via Snapchat.

Mændene nægter sig skyldige i voldtægt, og de bestrider også, at kvinden skal være blevet bedøvet.

Hvert år kommer ofre ind på landets centre for seksuelle overgreb, fordi de mistænker, at de er blevet dopet og voldtaget.

På Rigshospitalets Center for Seksuelle Overgreb var der sidste år 480 akutte sager om voldtægt, og heraf var det cirka 12 procent, som ifølge ofrene selv var såkaldt drugrape, fortæller daglig leder Hanne Baden Nielsen.

- Det er absolut noget, som stadig forekommer. Det er nogle grimme sager, siger hun og påpeger de særlige problemstillinger, der er ved en voldtægt, hvor offeret er blevet påvirket.

- Mange tror fejlagtigt, at man falder i søvn af stofferne, men mange af dem er såkaldt party-drugs, hvor man bliver seksuelt opstemt og flirtende. Man kan ikke huske det og mister evnen til at huske. Det er svært, når de ikke ved, hvordan deres egen opførsel har været, siger Hanne Baden Nielsen.

Hun fortæller, at mange ofre for drugrape ikke anmelder det.

- Når de ikke ved, hvad der er sket, siger de, at de ikke kan bidrage med noget til politiet. De reflekterer meget over, at sandsynligheden, for at sagen kan opklares, kan være meget lille, siger centerlederen.

På Center for Voldtægtsofre ved Aarhus Universitetshospital er det i omkring 15 procent af deres sager, at offeret har mistanke om, at de er blevet dopet. Der er dog en usikkerhed ved tallene.

I Odense på Center for Voldtægtsofre har man ikke tal for drugrape. Ifølge overlæge Ulla Bonde van Zwol er det skønsmæssigt kun i en procent af voldtægtssagerne, at det faktisk påvises.

- Der kan være en del ofre, som har en mistanke om, at de har fået en form for piller, men det er meget sjældent, at det bliver påvist. Men det er også kun i tilfælde af, at offeret anmelder til politiet, at hun er blevet voldtaget, at der er chance for at påvise det, siger overlægen.

Foruden voldtægten af den 19-årige handler sagen i Herning om yderligere tre tilfælde af voldtægt i perioden 2013-2017. En af de fire mænd er tiltalt i alle disse tre forhold, mens en anden er tiltalt for medvirken i to af forholdene.

Tre af de tiltalte er ikke danske statsborgere og kræves udvist. To er fra Afghanistan, mens den tredje er fra Irak. De har alle boet i Danmark i en årrække.

Der ventes dom i sagen i slutningen af august.