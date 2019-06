Retten i Sønderborg har afsat fire dage til at behandle en sag mod en mand, der er tiltalt for vold mod og en række grove voldtægter af en ung kvinde. Efter en af voldtægterne skal han ifølge anklageskriftet have slået hende i maven og sagt: "Jeg håber, at horeungen dør". Manden nægter sig skyldig. (Arkivfoto).