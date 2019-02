Anholdte i drabssag fra nytår sigtes også for andre overfald

Et overfald med kniv nytårsnat på gaden i København kostede ikke bare en 19-årig mand livet. Også tre andre blev stukket ved episoden, mener politiet.

Politiet sigter tre af de i alt fem tidligere anholdte mænd for at have forsøgt at dræbe en anden, ligesom de beskyldes for at have begået grov vold med kniv mod yderligere to personer. Altså var der ifølge politiet fire ofre i alt.

Det kommer frem ved et retsmøde torsdag formiddag i Københavns Byret, hvor tre af de anholdte føres frem for en dommer.

Overfaldene blev begået med ved firetiden 1. januar på Borgergade midt i København. Den dræbte var Lorenz Matras. Det var hans første bytur i København, fortalte hans mor forleden til Ekstra Bladet.

De tre nægter sig skyldige, oplyser deres forsvarere, advokaterne Andro Vrlic, Jakob Buch-Jepsen og Stefan Møller Jørgensen, under retsmødet. De beskyttes i øvrigt af navneforbud, har dommeren bestemt.

Mændene blev anholdt onsdag formiddag mellem klokken 10 og 11.

Et par familiemedlemmer til den ene er mødt op i retslokalet.

Denne mand, der er iført sort Adidas-tøj, vender sig flere gange rundt i stolen for at se på første række på tilhørerpladserne. Her sidder en mor og hendes lille datter, der har sut i munden. Også et gråhåret familiemedlem er dukket op.

Senere torsdag skal der gennemføres et grundlovsforhør, hvor de tre samt en fjerde anholdt vil blive udspurgt. Den fjerde blev anholdt på et senere tidspunkt end de tre.

Tre af mændene er tyrkiske statsborgere, mens den sidste har dansk statsborgerskab, har Københavns Politi oplyst.

Politiet har vurderet, at man ikke vil kræve den femte anholdte i sagen varetægtsfængslet.

Under forhøret torsdag vil en anklager forlange, at dørene lukkes af hensyn til den fortsatte efterforskning.

Ved oplæsningen af sigtelserne fremgår det ikke klart, om politiet mener, at alle tre var bevæbnet med og brugte knive.

Det har tidligere været fremme, at drabet og volden blev begået i forbindelse med et skænderi mellem to grupper ved Gothersgade og Borgergade.