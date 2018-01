Ambulancer efterlod trafikofre i bil: Lig endte i privat mands garage

En trafikulykke kostede i sommer to mænd livet på Langeland. Men i stedet for at blive kørt til lighuset kort efter ulykken, endte de på et betongulv i Kurt Hansens lastbilgarage.

Det skriver Ekstra Bladet.

Og det selvom, at to ambulancer, en akutbil og en akutlægebil var kommet frem til ulykkesstedet, hvor de to mænd blev erklæret døde 9. juni klokken 18.45.

I stedet for at tage de afdøde med, kørte de alle fra stedet og overlod ansvaret til politiet, der derfor skulle bestille en ligvogn hos Falck.

Falck kører ikke ambulancer i Region Syddanmark, men har en kontrakt med politiet om rustvognskørsel. Udgiften til transport af de afdøde afholdes derfor af politiet.

Halvanden time senere er rustvognen dog ikke ankommet, og politiet på stedet beslutter derfor af etiske årsager at forsøge at fjerne de afdøde fra den smadrede bil. De banker på hos naboerne.

- Der kommer to politimænd og spørger, om jeg har plads i min garage til, at de kan ligge do to døde der, indtil der kommer en rustvogn. Men jeg havde sgu ikke plads til de to gutter, så jeg foreslår, at vi går over til Kurt, siger Henning Poulsen, der bor under 100 meter fra det vejtræ, hvor de to mænd omkom.

Tværs over vejen bor den tidligere lastbilvognmand Kurt Hansen, der lige så undrede sig noget over politiets forespørgsel, men indvilgede i at hjælpe. De to mænd bliver derfor lagt ind på betongulvet i hans garage.

- Jeg spurgte en på stedet om, hvorfor søren de ikke blev kørt væk i en af de ambulancer, der havde været herude. Og så fik jeg at vide, at de ikke måtte køre med døde i ambulancen. Det var meget underligt, siger Kurt Hansen.

De to afdøde ender med at ligge en hel time i ligposer i den gamle garage, før de klokken 21.20 bliver hentet af Falcks ligvogn.

Den praksis, ikke at ville køre med afdøde i ambulancer, er dog markant anderledes end i de andre fire regioner, som Ekstra Bladet har foretaget en rundspørge hos. Her understreger de alle, at de i videst muligt omfang sørger for at få kørt afdøde, der ligger i det offentlige rum, hurtigt væk i en ambulance - også selvom, det tager lidt tid for politiet at undersøge ulykkesstedet

- Vi vægter det etiske aspekt meget højt, specielt hvis afdøde ligger i det offentlige rum. Derfor tager vi dem stort set altid med i ambulancen, når de eventuelt er skåret fri og en bilinspektør er færdig med sine undersøgelser, siger Benny Jørgensen, præhospital direktør i Region Sjælland, der understreger, at han kun udtaler sig på baggrund af proceduren i Region Sjælland.

Region Syddanmark har ikke ønsket at stille op til interview, men har krævet at svare per mail. Her lyder det blandt andet om regionens praksis:

- Arbejdsdelingen omkring transport af afdøde er kendt både af politi og regioner. Derfor tilbyder vi ikke politiet ambulancekørsel af afdød, når opgaven er politiets ansvar, skriver pressechefen.Mens mange nok ville blive forargede, hvis ens nære var omkommet i en trafikulykke og endte i en fremmed mands garage, så generer det tilsyneladende ikke Fyns Politi at banke på hos naboerne og høre, om de har plads til et par lig.

- Enhver sag, vi arbejder med, har nogle læringspunkter. Jeg har som sagt ikke selv været på stedet, men overordnet set, så er det her altså håndteret rigtig, rigtig professionelt, siger Jesper Pedersen, vicepolitiinspektør ved Fyns Politi.

Hos Falck anerkender man dog, at responstiden på den pågældende rustvogn var for lang.

- Det er lang tid, det må jeg sige. Men det var den nærmeste bil, der blev sendt så hurtigt, som det kunne lade sig gøre, siger Jesper Jakobsen, pressemedarbejder hos Falck, der understreger, at ligvogne ikke må køre med udrykning.