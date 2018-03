Alvorligt uheld syd for Ketting: En fløjet til behandling med helikopter

Sønderborg: Landevejen ved Augustenborg lige syd for Ketting var sent fredag delvist spærret efter et færdselsuheld mellem to personbiler tidligere på eftermiddagen.

-Det er to personbiler, der formentlig er stødt frontalt sammen, siger vagchefen hos Syd- og Sønderjyllands Politi, der fortæller at der er fire tilskadekomne:

- En er blevet fløjet med helikopter til behandling for kritiske skader på sygehuset, mens de tre andre er blevet behandlet på stedet og bragt til de lokale sygehuse.

- Vi skal have uheldet undersøgt af en bilinspektør, så der vil gå minimum en time endnu før oprydningen kan afsluttes, siger vagtchefen, der fortæller at ulykkesstedet kan passeres i det ene spor.'

Politiet dirigerer trafikken, men der kan hurtigt opstå kø, da der ikke er meget plads at gøre godt med. Landevej 405 er spærret fra rundkørslen ved Stavensbølgade ud for Netto, cirka 500 meter syd for Ketting.