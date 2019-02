Advokat anklaget for halsgreb, spyt og slag mod ekskone

En advokat fra et større advokatkontor i København er nu selv havnet på anklagebænken i en straffesag. Advokaten er anklaget for i fire tilfælde at have udøvet vold mod sin ekskone.

Han afviser imidlertid påstandene i sagens anklageskrift, oplyser hans forsvarsadvokat, Peter Trudsø.

- Min klient nægter sig skyldig. I øvrigt vil jeg bemærke, at det, han er tiltalt for, ikke har noget at gøre med hans virke som advokat, siger Peter Trudsø.

Men anklagemyndigheden mener, at advokatens påståede forbrydelser mod ekskonen skal have konsekvenser for hans arbejde. Der er nemlig nedlagt en påstand om rettighedsfrakendelse.

Advokaten bør udstyres med forbud mod at føre straffesager og sager, hvor der er givet fri proces. Det forbud skal vare i mindst ét år, lyder kravet i anklageskriftet.

Sådan et forbud - eller en rettighedsfrakendelse, som det hedder - kan komme på tale, når der er fare for, at en dømt vil misbruge sin stilling eller er "uværdig til den agtelse og tillid, der må kræves til udøvelse af advokatvirksomhed".

De fire voldsforhold ligger tilbage i 2015 og 2016. Anklagerfuldmægtig Stella Mari Christiansen fra Nordsjællands Politi oplyser, at sagen først blev anmeldt i 2018. Det er grunden til, at der først er blevet rejst tiltale nu.

Advokaten er beskyttet af et navneforbud. Det blev nedlagt i sidste uge af Retten i Lyngby.

Det første overfald på kvinden foregik ifølge anklageskriftet tilbage i november 2015 i advokatens hjem i Nordsjælland. Her fik kvinden en lussing, hvorefter advokaten skulle have taget halsgreb på hende og skubbet hende hårdt ind i køleskabet.

Anden gang var i januar året efter på en adresse i Storkøbenhavn, hvor advokaten ifølge anklageskriftet slog kvinden i ansigtet med flad hånd og skubbede hende ind i væggen. Hårdt, lyder det i tiltalen.

Det tredje voldstilfælde skete i april 2016 i advokathjemmet, lyder det i anklageskriftet. Her skulle advokaten have spyttet på kvinden, hældt rødvin over hende og skubbet hende ind i en væg og et bord.

14 dage senere var den gal igen, påstår anklagemyndigheden. Denne gang på adressen i Storkøbenhavn. Her skulle advokaten igen have spyttet på kvinden og givet hende en lussing.

Desuden skulle han have forsøgt at ramme hende med "en hård genstand", som han kastede efter hende. Og endelig skulle han have skubbet hende ind i væggen og slået hende i ansigtet med en hård genstand eller en knyttet hånd.

Anklagemyndigheden mener, at der i dette tilfælde var tale om grov vold.

Sagen bliver behandlet ved Retten i Lyngby den 4. marts.