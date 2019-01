Advarsel efter togulykke: Vigtigt godsoperatører tjekker låsemekanisme

Der er en risiko for, at sættevognen ikke låses ordentligt fast på godsvogn, lyder advarsel.

Efter den alvorlige togulykke i sidste uge, der kostede otte mennesker livet, udsender Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen en advarsel mod anvendelse af såkaldte "lommevogne" ved transport af sættevogne.

En lommevogn er en særlig godsvogn, der kan holde en sættevognstrailer på plads ved hjælp af en låsemekanisme.

Men Havarikommissionens foreløbige undersøgelser har indikeret, at der kan være en sikkerhedsmæssig risiko forbundet med fastgørelsen, forklarer kontorchef Claus René Pedersson fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i en mail.

Der er nemlig risiko for, at sættevognen ikke låses ordentligt fast i forbindelse med transport.

Og når styrelsen bliver præsenteret for en mistanke om en risiko, overvejer den straks, om der er brug for at skærpe sikkerheden, gør Claus Rasmussen klart.

- Havarikommissionen oplyste i lørdags Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om, at der kunne være risici forbundet med skammel/saddel (en fastgørelsesmekanisme på lommevognen, red.).

- På baggrund heraf fandt styrelsen, at der var grundlag for at iværksætte et sikkerhedsmæssigt tiltag i form af en generel advarsel mod brug af vogntype "lommevogne", udtaler Claus René Pedersson.

- Styrelsen opfordrer godsoperatører til at udføre ekstra kontrol ved sikring af låsemekanismen, når sættevogne monteres på godsvogne, skriver styrelsen på sin hjemmeside.

- Denne advarsel gælder for det samlede danske jernbanenet, uanset om der er tale om gods i transit eller ej.

Advarslen blev sendt direkte til de relevante operatører på banen, oplyser Claus René Pedersson. Den skal ses som en opfordring til ansvarlige godsoperatører om at udføre ekstra kontrol ved sikring af låsemekanismen, når sættevogne monteres på godsvogne.

Det var tilsyneladende en trailer fra DB Cargos godstog, som blev blæst af og forårsagede ulykken 2. januar, der er den værste togulykke i Danmark i 30 år. Havarikommissionen arbejder på at klarlægge de nærmere omstændigheder.

Ved ulykken blev 8 dræbt og 16 kvæstet. Godstoget kørte med trailere fra Høje Taastrup til Carlsbergs bryggeri i Fredericia.