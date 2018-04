Adam Price: Vi er stadig benovede

Manuskriptforfatter og tv-kok med meget mere, Adam Price modtog torsdag Rødekro Kulturpris ved et arrangement på det lokale bibliotek.

Han kvitterede for prisen ved at fortælle om sit liv, sin opvækst og sit arbejde ved et arrangement på Røde Kro.

Allerede i forbindelse med selve prisoverrækkelsen fik publikum et par anekdoter med på vejen - blandt andet om opvæksten hjemme hos forældrene Birgitte og John Price.

- Det var aldrig ligegyldigt, hvad man spiste, og ved middagsbordet handlede snakken kun om to ting, teater og mad, berettede prismodtageren.

- Madprogrammerne begyndte med, at vi afleverede en ide til DR. Vi havde ikke forestillet os, at vi selv skulle på skærmen, men det kom vi, og efterhånden blev programmet flyttet fra DR 2 til DR 1.

- Vi havde aldrig forestillet os, at andre en vore nærmeste venner gad at se to tykke brødre lave mad i et sommerhus. Vi er stadig benovede og nu skal vi igang med 11. sæson, fortalte Adam Price.