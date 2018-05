ATK-måling: 19 bilister står til at miste kørekortet

Als. Et vejarbejde på Augustenborg Landevej får tilsyneladende ikke bilisterne til at sætte farten ned, selvom der af sikkerheds hensyn er skiltet med 40 km/t. Det afslørede en ATK-måling, der blev foretaget over fem timer tirsdag.

Det var Sønderborg Kommune, der havde bedt politiet fortage en måling på strækningen, da der var mistanke om, at der bliver kørt hurtigere end den tilladte hastighed på stedet. På de fem timer registrerede ATK-vognen 117 bilister, der kørte for hurtigt. 22 bilister står til et klip i kørekortet og hele 19 til en betinget frakendelse af førerretten. Den højeste målte hastighed var 79 km/t i 40 km/t-zonen.