En ældre mand er død, efter at han sent mandag aften kørte galt på Sønderdalvej i Klovborg.

En 82-årig mand har mistet livet, efter at han sent mandag aften forulykkede med sin bil i Klovborg.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

En lastbilchauffør kom kort før midnat kørende ad Sønderdalvej i Klovborg, da han opdagede en personbil ligge på taget i en grøft.

- Han stiger ud af bilen og konstaterer, at noget er galt. Da ambulancen når frem, finder man en person ved køretøjet, som er afgået ved døden, fortæller vagtchef Ole Vanghøj.

Den afdøde er fra lokalområdet. Hans pårørende er underrettet.

En bilinspektør har været på stedet for at undersøge, hvad der kan have forårsaget ulykken.

- Vi kan se, at der har været noget høj fart involveret, men om det er grunden til, at manden er forulykket, eller om han eksempelvis har fået et ildebefindende bag rettet, mangler vi fortsat at få svar på, lyder det fra vagtchefen.

Politiet understreger, at man sætter stor pris på, at føreren af lastbilen stoppede op, da han så noget unormalt i vejsiden i stedet for at køre videre.

- Det er meget fint gjort. Det er vi rigtig glade for, siger vagtchefen.