Ægtepar fuppede dement nabo: Over en halv million forsvandt fra konto

640.000 kroner fuppede et ægtepar en ældre dame for. Det hele skal betales tilbage, men da kvinden er begunstiget i den ældre dames testamente, står hun til at få to syvendedele af den afdødes samlede formue tilbage. Arkivfoto: Colourbox

640.000 kroner lykkedes det et ægtepar at lænse fra deres 90-årige nabos konto. Tirsdag blev de dømt for mandatsvig og hæleri.

Et hjælpsomt og godhjertet naboskab, der pludselig tog en drejning. Sådan kalder anklager fra Fyns Politi Rasmus Maar Hansen det forhold, der var mellem et ægtepar og deres nabo, der var 90 år, da det økonomiske misbrug startede i 2013. Ægteparret blev tirsdag dømt for at have udnyttet naboskabet til egen økonomisk fordel, efter at minimum 640.000 kroner er forsvundet fra den demente kvindes konto mellem 2013 og 2016. Den ældre dame og ægteparret boede begge i det nordvestlige Odense, hvor ægteparret ofte hjalp den 90-årige med daglige gøremål og køreture. Da ægteparret flyttede, fortsatte de med at hjælpe den ældre dame, men da hun døde i 2016, opdagede bobestyreren noget mærkværdigt ved hendes økonomi. - Hun havde haft en stabil økonomi i nogle år, men det gik meget hurtigt ned ad bakke imellem januar 2013 og hendes død i september 2016. Imellem 2010 og 2013 havde hun en formue på knap en million kroner. Den var på under 100.000 kroner, da hun døde, siger Rasmus Maar Hansen.

Generøs eller kriminelt Imellem 2013 og 2016 fik den kvindelige del af ægteparret fuldmagt over blandt andet den demente dames økonomi. - Pengene blev overført via netbank og hævet i kontanter i hæveautomater. På overførslerne står der "tandlæge", "husleje" og "personlig pleje", som lyder som plausible udgifter, som parret har sørget for for den ældre dame, siger Rasmus Maar Hansen. Men nogle af beløbene var helt oppe på 50.000 kroner, og alt i alt er minimum 640.000 kroner forsvundet for den ældre dames konto. - Ægteparret forklarer, at der var nogle udgifter de sidste seks måneder, i forbindelse med at den ældre dame kom på plejehjem, men nærmere har de ikke kunnet komme på, hvorfor hendes udgifter eksploderede på den måde. - Parret siger bare, at der var nogle udgifter for den gamle dame, som de sørgede for, men at det også handlede om, at hun var generøs og ville give dem penge som tak for hjælpen, siger han.