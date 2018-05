860 bilister trådte for hårdt på speederen i sidste uge

Fart: I Syd- og Sønderjyllands politikreds blev i alt 860 bilister noteret for at have kørt for stærkt i sidste uge i forbindelse med de målrettede kontroller.

98 klip i kørekortet

I 772 tilfælde var hastighedsoverskridelserne så store, at bilisterne nu kan se frem til at modtage en bøde i deres E-Boks. Heraf havde 98 bilister trådt så hårdt på speederen, at de også får et klip i kørekortet, mens 11 bilister får en betinget frakendelse af deres kørekort.

- Kampagnen viser desværre, at alt for mange bilister stadig har svært ved at lette foden fra speederen. Jo højere fart, jo sværere har bilisten ved at nå at reagere i tide, og jo længere bliver standselængden. Der er en klar sammenhæng mellem farten på vejene og antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken, understreger vicepolitiinspektør Knud Reinholdt fra Færdselsafdelingen i Syd- og Sønderjyllands Politi.