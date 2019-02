75-årig mand fængslet efter knivoverfald på åben gade

En 75-årig mand er blevet varetægtsfængslet i foreløbig fire uger, efter at han fredag eftermiddag stak en 74-årig mand med kniv på åben gade i Albertslund.

Det oplyser anklager Jeanette Wulf-Andersen fra Københavns Vestegns Politi.

Kort efter klokken 13 fredag eftermiddag overværede flere vidner, hvordan den 74-årige blev stukket med kniv på Holsbjergvej. Offeret blev kørt på sygehuset og kunne hurtigt meldes uden for livsfare.

Den mistænkte knivstikker forsvandt i løb, men blev kort tid efter anholdt i en lejlighed i nærheden.

- Det foregik uden dramatik, fortalte vagtchefen ved Københavns Vestegns Politi fredag.

Den 75-årige mand er sigtet for drabsforsøg, subsidiært for grov vold.

Dommeren fandt, at der i hvert fald er begrundet mistanke om, at den sigtede er skyldig i grov vold og bestemte altså, at han skal varetægtsfængsles.

Manden kunne da også erkende sig skyldig i vold. Men grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, så det er uvist, hvad han har forklaret om episoden.

Det har ikke været muligt at få oplyst, hvad motivet til knivstikkeriet skulle være.