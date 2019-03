73-årig følte sig svigtet af sin ven og skød ham

Problemer med kommunen omkring en forurenet grund er ifølge 73-årig årsag til, at han skød sin gamle ven.

Det var den tidligere tømrermester og lokalpolitiker Poul Erik Schwærter, som mandag blev skudt og dræbt af sin tidligere bedste ven i Helsinge.

Det er tirsdag kommet frem under grundlovsforhøret ved Retten i Helsingør, hvor en 73-årig mand er blevet fremstillet sigtet for drab.

Den sigtede er blevet varetægtsfængslet i fire uger, oplyser anklagemyndigheden.

Ifølge Ekstra Bladet følte den 73-årige sig svigtet af sin ven.

Han erkender at have affyret skud mod 74-årige Poul Erik Schwærter. Selv mener den sigtede dog, at der ikke er tale om drab, men derimod vold med døden til følge.

Poul Erik Schwærter var i årevis medlem af byrådet i det daværende Helsinge Kommune. Han repræsenterede Venstre og havde gode politiske forbindelser.

Og netop disse forbindelser er tilsyneladende en del af nøglen i forståelsen af, hvad der skete mandag morgen.

Her blev Poul Erik Schwærter skudt og dræbt af sin tidligere bedste ven. Den sigtede forklarer ifølge Ekstra Bladet, at han følte sig svigtet af den tidligere politiker.

Den 73-årige havde problemer med kommunen omkring en ejendom i Helsinge. Den kunne ikke sælges, fordi den var forurenet.

Ifølge den sigtede er det et kommunalt rensningsanlæg ved hans ejendom, som har forurenet grunden. Og ifølge ham gik hans tidligere bedste ven bag ryggen på ham og hjalp ham ikke med de kommunale problemer trods de gode forbindelser i lokalpolitik.

- Han har gjort mig ondt, lød det fra den 73-årige i retten ifølge Ekstra Bladet.

Poul Erik Schwærter blev skudt i ryggen i sit hjem.

Den 73-årige kontaktede derefter selv politiet.