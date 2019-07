70 piller om dagen: Psykiater dømt for overmedicinering

Det har udløst en bøde på 25.000 kroner, at en psykiater i en årrække har udskrevet for store mængder medicin.

En 72-årig psykiater er ved Retten i Roskilde blevet idømt en bøde på 25.000 kroner for gennem mange år at have overmedicineret sine patienter.

Det skriver Dagbladet Roskilde.

Flere af de pågældende patienter var misbrugere.

Psykiateren er i forbindelse med dommen desuden blevet frakendt retten til at virke som psykiater. Han er dog allerede gået på pension og har solgt sin klinik.

I et af tilfældene, som har ført til dommen, ordinerede psykiateren 1600 piller over 23 dage til en patient. Det svarer til knap 70 piller om dagen.

Ifølge psykiateren skyldtes overmedicineringen en teknisk fejl fra hans side. Men den forklaring købte Retten i Roskilde ikke.

Ved afgørelsen lagde retten vægt på, at manden havde fortsat overmedicineringen af sine patienter - også efter et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed.