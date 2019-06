Strømnedbrud på Amager ventes at være løst lørdag morgen klokken 9.30. Nedbruddet skyldes en kabelfejl.

Flere tusinde husstande på Amager er lørdag morgen uden strøm.

Det fremgår af elselskabet Radius' hjemmeside.

Strømnedbruddet skete klokken 06.41, og strømmen ventes at være tilbage klokken 9.30.

6351 husstande har fået afbrudt strømmen, fremgår det.

Radius' pressevagt oplyser til B.T., at der er tale om en kabelfejl, og at selskabet arbejder på at udbedre fejlen.