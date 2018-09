44-årig drabssigtet fra Gram-kanten nægter sig skyldig. Han ønskede heller ikke at udtale sig ved grundlovsforhøret, som blev holdt for lukkede døre.

DRABSSAG: En 44-årig mand fra Gram-området blev lørdag ved et grundlovsforhør ved retten i Esbjerg varetægtsfængslet i fire uger sigtet for drab.

Ved grundlovsforhøret, som blev holdt for lukkede døre, nægtede den 44-årige mand sig skyldig. Han afviste også at udtale sig i retten. Det fortalte den beskikkede forsvarer, Nicolai Kryger.

Inden dørene blev lukket nåede JydskeVestkystens journalist i retten at høre anklager, Liselotte Bøhm, læse sigtelsen op. Den 44-årige mand sigtes efter straffelovens paragraf 237, for drab ved den 6. september inden klokken 15.15 at have tilført den 76-årige mand, som boede i lejligheden på Tinghøjs Allé i Esbjerg adskillige slag, som medførte, at den 76-årige fik kraniebrud samt adskillige kvæstelser i hovedet, som han efterfølgende døde af. Obduktionen dagen efter viste, at den 76-årige døde af det politiet betegner som stump vold.

Anklageren i sagen forlangte dørene lukket for offentligheden med henvisning til, at sagen langt fra er færdigefterforsket, og hun begrundede det blandt andet med, at der kan være flere gerningsmænd i sagen, ligesom der også er flere vidner, som endnu ikke er afhørt. Hun slog fast, at det kan være hindrende for politiets videre efterforskning i sagen, hvis grundlovsforhøret blev holdt for åbne døre.

Den begæring protesterede avisens udsendte imod med henvisning til, at retsmøder principielt holdes for åbne døre, men dommeren i sagen, Lisbeth Christensen, fulgte anklagerens begæring, som også indebærer, at der er nedlagt navneforbud mod både at nævne navnet på den sigtede og den dræbte 76-årige mand fra Esbjerg.

Den 44-årige sigtede blev anholdt fredag klokken 13.40 og efterfølgende blev hans bopæl ransaget af politiet.