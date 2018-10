40 mand fyres: Boilerworks lukker for produktionen i Tønder

Fredag eftermiddag meldte Danstoker ud, at man lukker for produktionen på fabrikken Boilerworks i Tønder. Torsdag fik 40 timelønnede og funktionærer en fyreseddel.

Direktøren fortæller, at Danstokers direktion tirsdag morgen til torsdag har forhandlet med fagforening og tillidsfolk for at finde frem til en mindelig løsning. Torsdag blev medarbejderne informeret om masseafskedigelsen. Få medarbejdere har i en intern rokade fået arbejdet andetsteds i organisationen, oplyser Enemark.

TØNDER: Kedelproducenten Danstoker, der de sidste fem år har ejet Boilerworks i Tønder, lukker og slukker for produktionen i Tønder. Dermed mister 40 mand deres arbejde.

Jan Enemark, adm. dir. i Danstoker, der lukker ned for produktionen på Boilerworks i Tønder

Dyr produktion i Tønder

Da Danstoker overtog fabrikken i Tønder for fem år siden, var det med cirka 30 mand i produktionen. Dengang gik tankerne højt, og der blev endda ytret tanker om, at fabrikken skulle fordoble kapaciteten, og antallet af medarbejdere skulle over 100. Man nåede faktisk helt derop. Men produktionsomkostningerne i Tønder var åbenbart højere end i Herning og Polen.

I en pressemeddelelse skrev Danstoker fredag "For at skabe en mere bæredygtig balance blandt andet på grund af stigende kapacitetsomkostninger i Boilerworks, har det været nødvendigt at produktionen i Tønder relokeres til Danstoker Gruppens øvrige fabrikker - dels i Herning og i Polen".