30-årig mand er anholdt for at nikke betjent en skalle

En politibetjent har pådraget sig en hjernerystelse efter at have fået en skalle i Aalborg natten til mandag.

En 30-årig mand er anholdt for at have nikket en politibetjent en skalle.

Det oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi Jesper Sørensen.

Optrinnet skete i krydset mellem Urbansgade og Ladegårdsgade i Aalborg klokken 00.37 natten til mandag.

- En politipatrulje opdagede manden, der stod og urinerede, og rettede henvendelse for at sigte ham. Men han stak af, siger Jesper Sørensen.

Politiet indhentede hurtigt manden, men den 30-årige fra lokalområdet ville ikke opgive sine oplysninger til politiet. Derimod fornærmede han politibetjentene, der derfor valgte at anholde ham.

- Da han står i håndjern, nikker han en af vores kolleger en skalle, siger Jesper Sørensen.

Politibetjenten har været på sygehuset i Aalborg og har pådraget sig en hjernerystelse, oplyser vagtchefen.

Den 30-årige mand er nu anholdt og afventer afhøringen, der vil begynde mandag formiddag.

Manden er sigtet for at urinere på gaden, for ikke at ville opgive sine oplysninger, for fornærmelig tiltale mod tjenestemand og for vold mod en tjenestemand.