25-årige har i dag renere straffeattest end tidligere

For fjerde år i træk falder antallet af domme mod unge mænd. Det samme tal for kvinder ligger stabilt.

Der er kommet længere mellem dommene på 25-årige mænds straffeattester.

Hvor mænd født i 1992 havde fået 321 domme per 1000 indbyggere, inden de fyldte 26 år, lå hyppigheden på omkring 420 domme for mænd født i 1980'erne.

Tallene kommer fra Danmarks Statistik og er blevet offentliggjort tirsdag.

- Det er fjerde år i træk, at antallet af domme falder for mændenes vedkommende, lyder det fra Danmarks Statistik.

En af årsagerne til faldet i antallet af domme er, at der generelt er færre mænd, som overhovedet får en dom for at være trådt over på den forkerte side af loven.

Ifølge de seneste tal havde lige godt 14 procent af mænd født i 1992 fået en eller flere domme for at have overtrådt straffeloven, inden de kunne fejre 26-års-fødselsdag.

For mænd født i 1983 havde lige knap hver femte fået én eller flere domme for at have brudt loven på samme tidspunkt i livet.

Mens mændene er blevet bedre til at holde sig på den rigtige side af loven og undgå domme, har tallet for kvinder ligget stabilt i årevis.

- For kvinder, som har fået en dom for overtrædelse af straffeloven, inden de fyldte 26 år, har antallet af domme været nogenlunde stabilt for alle fødselsårgangene siden 1983, skriver Danmarks Statistik.

Kvinder født i 1983 havde fået 80 domme per 1000 indbyggere, inden de fyldte 26 år. For kvinder født i 1992 var antallet 85.

Typen af domme mod mænd og kvinder har i løbet af årene heller ikke ændret sig markant.

Begge køn har hyppigst fået en bødestraf. For mænd gælder det cirka 40 procent af samtlige domme, mens det gælder 70 procent af kvinderne.