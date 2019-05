25-årig mand har kraniebrud efter soloulykke

Ved Vennervej 24 i Lem kørte en 25-årig mand ud i rabatten i et venstresving og direkte ind i et træ.

En 25-årig mand har fået kraniebrud efter en alvorlig soloulykke i Lem.

Ved Vennervej 24 i Lem i Vestjylland kørte den 25-årige ud i rabatten i et venstresving, og da han prøvede at rette op, kørte han direkte ind i et træ.

Ulykken skete omkring klokken 19.23 lørdag aften, fortæller vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Lars Even.

Den 25-årige, der er fra Ringkøbing-området, blev fløjet til Skejby Sygehus med helikopter, og han skal nu opereres for kraniebrud.

Klokken 01.00 natten til søndag havde vagtchefen ikke fået meldinger om, hvorvidt manden var i kritisk tilstand.

En medpassagerer i bilen slap uskadt fra ulykken.