24-årig anholdt efter indbrud på Sandtoftevej i Blåvand

Politiet anholdt søndag en 24-årig indbrudstyv, der vendte tilbage til et gerningssted og gik lige i armene på politiet.

Blåvand: Politiet fik en lidt uventet gevinst, da de søndag var i gang med at undersøge et sommerhus på Sandtoftevej i Blåvand, hvor der havde været indbrud lørdag eftermiddag.

De havde lige konstateret, at der også havde været ubudne gæster i nabohuset, da en bil med fire personer kørte op til nabohuset - formentligt for at afhente en mængde tyvekoster, der var samlet i nabohuset.

Politiet anholdt alle fire, varetægtsfængslede en 24-årig mand, men valgte at løslade de øvrige personer i bilen - to mænd og en yngre kvinde - da politiet mente, at deres kendskab til indbruddene var begrænset.

Ved en gennemgang af tyvekosterne i det ene sommerhus fandt politiet tyvekoster, der stammer fra et indbrud i en lejlighed i Esbjerg, samt effekter fra det andet sommerhus i Blåvand. Politiet har tillige fundet værktøj på stedet, der kan sættes i forbindelse med de to indbrud.