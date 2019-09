En 22-årig mand er mandag blevet idømt ubetinget fængsel i seks måneder efter at have deltaget i kampe imod Islamisk Stat i Syrien.

Dommen er afsagt af Københavns Byret. Den unge mand opholdt sig i et område nær Raqqa. Men det havde danske myndigheder forbudt.

- Han er i tænkeboks, om han vil modtage eller anke dommen, siger hans forsvarer, advokat Rasmus Hedegaard.

Den nu dømte sluttede sig til den kurdiske milits YPG og varetog blandt andet transport- og bevogtningsopgaver, da der blev kæmpet mod Islamisk Stat i slutningen af 2017 og i begyndelsen af 2018.

Ifølge forsvareren er den unge mand lettet over at have overstået retsmødet.

Forleden fastslog Højesteret i en tilsvarende sag mod Tommy Mørck, at seks måneders ubetinget fængsel er taksten i denne type sag.

Meningen med bestemmelsen var at straffe fremmedkrigere, som sluttede sig til Islamisk Stat.