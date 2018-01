20-årig anholdt efter skyderi i frisørsalon

Syd- og Sønderjyllands Politi har lørdag klokken 01.43 anholdt en 20-årig mand. Det skete ved en anholdelsesaktion på en adresse på Stengårdsvej i den østlige del af Esbjerg.

Den 20-årige er mistænkt for at have været involveret i det skyderi, der fredag aften fandt sted i en frisørsalon på hjørnet af Storegade og Ingemanns Alle i Esbjerg.

Syd- og Sønderjyllands Politi anser skyderiet for at være en del af den konflikt, der i øjeblikket er mellem to kriminelle grupperinger i Esbjerg. De to kaldes henholdsvis Stengårdsvej grupperingen og Kvaglund grupperingen.

Den anholdte vil senere lørdag blive fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Esbjerg. Tidspunktet for grundlovsforhøret er endnu ikke fastlagt. Det forventes, at anklagemyndigheden vil anmode om lukkede døre ved retsmødet. Derfor kan politiet ikke i øjeblikket oplyse om flere detaljer i sagen.

- Syd- og Sønderjyllands Politi efterforsker forsat intensivt i sagen, ligesom der også fortsat vil være øget patruljering i byen. Det siger linjechef for efterforskningen, politiinspektør Claus Nørgaard fra Syd- og Sønderjyllands Politi.