19-årig sigtet for at give stoffer til to unge piger

Syd- og Sønderjyllands Politi har anholdt en 19-årig mand fra Esbjerg. Han er sigtet efter straffelovens paragraf 252 for i grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde at volde nærliggende fare for nogens liv eller førlighed. Han er også sigtet for handel med euforiserende stoffer.

I forbindelse med efterforskningen af sagen om de to piger, som lørdag morgen blev indlagt og behandlet for symptomer på MDMA forgiftning, fandt Syd- og Sønderjyllands Politi frem til manden. Han har under afhøringen erkendt, at han havde givet euforiserende stoffer til de to piger.

Efter afhøringen er den 19-årige blevet løsladt. Det vurderes, at der ikke er juridisk grundlag for en varetægtsfængsling, men han er fortsat sigtet, og der efterforskes stadig i sagen.

Lørdag erfarede JydskeVestkysten fra en kilde tæt på pigerne, at de var blevet udskrevet igen og på vej hjem til Nordjylland, hvilket politiet ikke ville bekræfte.

Men søndag skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse, at "de to piger på 15 og 16 år er ikke lokale. Efter udskrivning fra Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg bliver der draget omsorg for dem på deres hjemegn."

Syd- og Sønderjyllands Politi har ikke fået anmeldelser om andre med forgiftningssymptomer. Af hensyn til den videre efterforskning og pigernes anonymitet kan Syd- og Sønderjyllands Politi ikke oplyse yderligere i øjeblikket.