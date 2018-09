17-årig sønderjysk pige slukkede strømmen for 261 husstande

Vejle: En 17-årig pige fra Sønderjylland har ikke fået den bedste start på karrieren som bilist.

Natten til søndag påkørte hun en transformatorstation ved Vindinggaard Ringvej ud for Egelys Allé. Da politiet kom til stedet, kunne de tilmed konstatere, at hun var påvirket af alkohol:

- Hun slap tilsyneladende uskadt fra uheldet. Det ser ud til, at bilen kom i slinger og ramte transformatorstationen med bagenden. Patruljen på stedet tog hende med på stationen for at få taget en blodprøve. Her blev hun senere hentet af en pårørende, fortæller vagtchef Halfdan Kramer fra Sydøstjyllands Politi.