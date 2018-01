17-årig: Jamen hr. betjent, bilen kørte helt af sig selv

BRABRAND: En 17-årig dreng uden kørekort havde en noget alternativ forklaring, da han torsdag eftermiddag blev standset af en patrulje på Karen Blixens Boulevard i Brabrand. Bilen kørte af sig selv, påstod han.

Det fortæller døgnrapporten fra Østjyllands Politi.

En patrulje standsede bilen, da betjentene fattede mistanke til føreren. Da betjentene steg ud af politibilen, så de, at den 17-årige fører skyndte sig at rykke over på passagersædet. Han påstod nu, at han aldrig havde kørt bilen. Han havde kun siddet på passagersædet, mens en anden mand sad bag rattet og en tredje sad omme bagi. De var dog sprunget ud af bilen, mens den holdt i frigear i et kryds.

Herefter var bilen af sig selv trillet ned ad en bakke og ind til siden, hvor den nu holdt. Da betjentene konfronterede ham med, at bilnøglen lå mellem benene på ham, havde han også en god forklaring på det: Føreren af bilen havde kastet nøglen til ham, idet han sprang ud af bilen, forklarede han.

Betjentene troede dog ikke på forklaringerne, og den 17-årige blev sigtet for at køre uden kørekort. En narkometertest viste, at han også var påvirket af hash, og han blev derfor også sigtet for narkokørsel. De sociale myndigheder og drengens forældre blev underrettet. Bilens 20-årige ejer blev sigtet for at have overladt sin bil til en person uden kørekort.