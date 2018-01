16 år efter drabet på brugsuddeleren: Jeg tror, nogen i byen ved noget

Hans Erik Pedersen var med til at efterforske drabet på uddeleren, som var en af hans nære venner, men det lykkedes aldrig at finde drabsmanden, og det nager stadig den nu pensionerede efterforsker.

- Nogen ved noget

Poul Erik Rasmussen blev slået ihjel mellem klokken 19.15 og 19.45. Kort forinden blev han set tømme benzinstanderen ved brugsen, og som altid brugte han den samme mulepose til formålet.

Senere den nat omkring klokken 2.30 så en kvinde ved Bække nogle mænd holde ind i en bil nær hendes bopæl. De smed en pose ud i skraldespanden, og kvinden genkendte den efterfølgende som brugsuddelerens mulepose. Men i tiden, der gik mellem drabsnatten og politiets efterlysning af muleposen, var skraldespanden blevet tømt og kørt til forbrændingen, og posen blev derfor aldrig fundet. Alligevel er oplysningen yderst vigtig, forklarer Hans Erik Pedersen.

- Hvor har de (gerningsmændende, red.) været mellem drabstidspunktet og klokken 2:30, hvor de smider posen ud? De har ikke kørt rundt i gaderne, for det ville være alt for risikabelt. De må have gemt sig et sted, og jeg har stadig en mistanke om, at der er nogen i Egtved eller omegn, der ved noget om det, som de aldrig har fortalt, siger han.