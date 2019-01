14-årig er død et år efter overdosis i Østerbro-lejlighed

Mor til 14-årig pige blev sidste år idømt to års fængsel for at efterlade datter og dennes kæreste hjælpeløse.

En tragisk sag fra marts sidste år har natten mellem tirsdag og onsdag kostet endnu et dødsoffer.

En 14-årig pige er erklæret død, et år efter at hun blev svært hjerneskadet på grund af en farlig cocktail af alkohol, euforiserende stoffer og receptpligtig medicin.

Det skriver BT, der har oplysningen fra den 14-åriges far.

- Liv sov ind i nat. Min pige er væk, lyder det i en sms fra faren til avisen.

Dermed har to 14-årige mistet livet, efter at de sammen med en gruppe andre unge var samlet hjemme i en 41-årig kvindes lejlighed på Østerbro i København.

Kvinden er mor til den 14-årige pige og blev i oktober idømt to års fængsel for at have efterladt sin datter og dennes jævnaldrende kæreste i en hjælpeløs tilstand i en lejlighed på Østerbro.

Kæresteparret drak alkohol, røg hash, tog euforiserende stoffer og receptpligtig medicin.

På et tidspunkt gik parret ind for at sove, men inden længe blev de ifølge flere vidner dårlige.

Drengen tissede i bukserne, var umulig at få kontakt med og blev gradvist mere bleg.

Lidt over klokken 22 kom politiet forbi i et andet ærinde, men betjentene opdagede ikke drengen.

Der gik to timer, før der klokken 00.20 blev kaldt efter hjælp.

Det skete fra gaden, hvor nogle af de andre drenge slæbte den 14-årige ned, fordi kvinden ikke ønskede myndighedspersoner i lejligheden.

Drengen blev erklæret død klokken 02.16, mens pigen blev fundet livløs i lejligheden af politiet omkring klokken 03.10.

Den 14-årige piges hjerne tog sammen med kombinationen af stoffer og medicin alvorlig skade af at have manglet ilt på grund af et hjertestop.

Hun har indtil sin død opholdt sig på Vejlefjord Rehabilitering, der har speciale i patienter med svære hjerneskader.