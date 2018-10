13 børn afhørt i sag om vold på tysk skole

Det er en af de helt tunge sager, som anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi har indledt mod en 40-årig lærer på den tyske skole i Tønder. 13 børn er blevet videoafhørt i sagen.

Sagen om en voldstiltalt lærer på den tyske skole i Tønder, Ludwig Andresen Schule, har været en af de helt tunge sager at løfte for anklagemyndigheden, når man ser på antallet af elever fra skolen, der er videoafhørt i efterforskningen af sagen. En lang række elever, der går eller har gået på Ludwig Andresen Schule i Tønder, har siden sommerferien været indkaldt til videoafhøring i Børnehuset i Esbjerg. Her afhøres børnene typisk af specialuddannet personale i miljøer, der for børnene minder om en tryg stue med sofa og krammebamser. Der er i sagen mod den tiltalte 40-årige lærer fra Ludwig Andresens Schule i Tønder i alt videoafhørt 13 børn. Anklagerfuldmægtig ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Jens Lang Rask, betegner afhøringen af 13 børn i én sag som "omfangsrigt". - Det er meget i én sag, siger Jens Lang Rask.

Lærer tiltalt for vold En række forældre har kritiseret en mandlig, 40-årig lærer på den tyske skole i Tønder, Ludwig Andresen Schule, for voldelig adfærd. Sagen begyndte at rulle, da et forældrepar anonymt i JydskeVestkystens Tønder-udgave den 17. september fortalte, at de havde anmeldt en lærer på skolen for overgreb på deres søn. En uge senere fortalte et andet forældrepar i avisen, at Ludwig Andresen Schule i 16 dage havde syltet en henvendelse om vold begået af den mandlige lærer. På 17. dagen anmeldte forældrene selv læreren til politiet.Sidste onsdag kunne JydskeVestkysten berette om en mor, der fortalte, at hun allerede for et år siden advarede skolelederen om, at hendes søn havde overværet den pågældende lærer tage halsgreb på en klassekammerat.



Også onsdag skrev JydskeVeskysten, at læreren nu er tiltalt for vold mod fem elever. Det tal ventes dog at stige til vold mod 10 elever. Den 40-årige lærer har været suspenderet fra sit arbejde siden skoleårets begyndelse. Sagen mod den 40-årige lærer indledes ved retten i Sønderborg i slutningen af november.

Tiltalt for fem overgreb JydskeVestkysten kunne onsdag i sidste uge fortælle, at den 40-årige lærer nu er tiltalt i sagen, og at anklageskriftet indeholder fem tiltalepunkter omfattende fem elever. Af et af anklagepunkterne fremgår det, at den tiltalte lærer "ikke under 10 gange med en hånd at have taget et hårdt halsgreb (...) (så eleven, red.) ikke kunne trække vejret". Jens Lang Rask forventer, at en del af børnenes - de er født i 2010 og dermed altså omkring otte år gamle - forklaringer ender som nye anklagepunkter, når sagen indledes ved retten i Sønderborg - dermed ser det ud til, at der rejses tiltale for overgreb på 10 elever. - Det er det, vi forventer, siger den anklagerfuldmægtige.

Stod frem anonymt Anklagemyndighedens senioranklager, Britt Ankersø, bekræfter, at de 13 videoafhøringer er "rigtig mange" i en sag af denne karakter. Hun tilføjer, at anklagemyndigheden har besluttet ikke af egen drift at opsøge andre vidner/børn i sagen. Samtidig fortæller Britt Ankersø, at når politiet fra forældre har modtaget en henvendelse i sagen, så bliver den automatisk betragtet som en anmeldelse. Men hvorfor er 13 videoafhøringer foreløbig blevet til fem anklagepunkter, som ventes at ende med 10 punkter på anklageskriftet? - Det kan der være flere grunde til. Det kan være, at de pågældende børn har forklaret, at de ikke har oplevet vold, eller forklaringen ikke er klart belyst, siger Britt Ankersø. Sagen om den nu voldstiltalte lærer på Ludwig Andresen Schule begyndte at rulle, da et sæt forældre anonymt stod frem i JydskeVestkysten og fortalte, at deres dreng havde været udsat for vold af den pågældende, mandlige lærer, og at forældrene havde anmeldt læreren til politiet for overgreb på deres søn.