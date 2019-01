100 taxaer demonstrerer mod taxalov i København

Op mod 100 taxaer kørte mandag morgen i optog i Indre By i København for at demonstrere mod taxaloven.

Det oplyser vagtchef hos Københavns Politi Henrik Stormer.

Han fortæller, at demonstrationen var anmeldt til at foregå i tidsrummet klokken 08 -10.

Taxaerne kørte ved Industriens Hus på H.C. Andersens Boulevard, Stormgade og Christiansborg.

- De laver en runde i Indre By, siger Henrik Stormer.

En time efter at demonstrationen startede, var taxaerne dog væk igen, fortæller vagtchefen.

Mens den stod på, var der demonstrationsledere i gule veste på gaden. De dirigerede trafikken, således den gled stille og roligt.

Politiet blev opmærksom på demonstrationen søndag, da det fik en anmeldelse om den.