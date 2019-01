- Hvis nogen har et problem med mig, så stikker jeg dem ned: 20-årig irakisk mand udvist af Danmark efter vold og trusler

Dom: Slag i hovedet, spark i maven, trusler om knivstik og halsgreb. Alle forhold som en 20-årig mand fra Irak ved Retten i Sønderborg fredag var tiltalt for.

Da manden modtog sin dom, lød den på seks måneders fængsel og udvisning af Danmark. Det oplyste anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi fredag eftermiddag på det sociale medie Twitter.

JydskeVestkysten var ikke til stede i retten fredag men har set anklageskriftet. Den 20-årige var blandt andet tiltalt for en række voldsepisoder i Haderslev, hvoraf den ene havde fundet sted ud for diskoteket Crazy Daisy. Her havde manden tildelt en person slag i hovedet og spark i maven i oktober, hvorefter han opgav forkert navn og fødselsdato til en politiassistent.

Manden var tiltalt for også dagen efter at have taget halsgreb på og gentagne gange slået en person i hovedet på Jomfrustien i Haderslev, mens han var tiltalt for tidligere i oktober at have sparket og slået en person i hovedet i Vejle.

Senere på natten efter voldsepisoden i Vejle befandt den irakiske mand sig i en personbil, hvor han truede med både slag og knivstik.

Jeg har stukket en kniv i røven på folk, der var større end dig, og flækket dem helt åben, og jeg vil gøre det samme på dig. Hvis nogen har et problem med mig, så stikker jeg dem ned, og jeg er ligeglad med, hvem deres mor og far er. Sådan var manden tiltalt for at have sagt i bilen.

Udover truslerne og voldsepisoderne var han tiltalt for at have været i besiddelse af 7,26 gram hash.

Fredag blev han idømt seks måneders fængsel og udvist af Danmark.