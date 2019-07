Herren på billedet her - Zlatan Ibrahimovic - er medejer i Bethard, der er ny hovedsponsor i Kolding IF. Den svenske fodboldstjerne slår i øjeblikket sine folder i den amerikanske klub LA Galaxy. Arkivfoto: Kirby Lee / Usa Today Sports / Ritzau Scanpix

Fremover vil der stå Bethard på brystet, når Kolding IF iklæder sig udebanetrøjerne. Både Bethard og Kolding IF er glade for aftalen, som indebærer et stort beløb i forhold til 1. divisionsstandarder.

Kolding: Når Kolding IF-spillerne i den kommende sæson trækker den sorte udebanetrøje over hovedet, er det ikke længere med det lokale tøjfirma Mos Moshs logo på brystet. I stedet vil der stå navnet Bethard, som er et svensk bettingfirma. Bettingfirmaet er også involveret i blandt andet Esbjerg fB og er delvist ejet af den svenske fodboldstjerne Zlatan Ibrahimovic. Henrik Olsson, der er head of marketing hos Bethard Denmark, er glad for aftalen med Kolding IF og vil udnytte al den positive omtale, som klubben har fået i forbindelse med oprykningen. - Idet Kolding netop er rykket op, så oplever man en hel del mere begejstring i lokalmiljøet, end man gør hos andre klubber i 1. division. Vi leder altid efter fodboldklubber med potentiale, og der passer Kolding godt ind, siger Henrik Olsson. Bethard ser ifølge Henrik Olsson et sponsorat som mere end bare en ren branding-mulighed. - Det giver selvfølgelig noget eksponering, men jeg ser mere sponsorater som noget aktivt, og vi vil derfor lave en masse ting for fansene. Det kommer vi også til i Kolding. For os ligger der noget værdi i at aktivere fansene, siger marketingschefen.

Sekscifret beløb Henrik Olsson vil ikke afsløre, hvor mange penge sponsoratet lyder på, men: - Når vi snakker 1. divisionsstandarder har vi skudt ret mange penge i, og de går selvfølgelig direkte til Kolding. Det er et fint sekscifret beløb, de får ud af det, siger han. Bestyrelsesformanden i Kolding IF, Claus Holm-Søberg, vil heller ikke komme beløbet nærmere, men kalder det nye sponsorat et vigtigt skridt for Kolding IF's økonomi. - Det bliver en meget væsentlig sponsor for os for nuværende. Det er et vigtigt skridt, siger Claus Holm-Søberg. - Der er dels et sponsorat, og så kommer de også til at lave nogle tiltag på stadion, som kan give nogle indtægter. Det kan eksempelvis være, at de køber nogle ting og deler nogle af vores pølse- og ølbilletter ud til folk, tilføjer han.