Youtube-stjerner på tæt hold: Jordrup blev det mest cool sted i Kolding

Jordrup: Det er ikke hver weekend, at Uhrevej er et at de mest hotte udflugtsmål i Kolding. Men sådan var det denne weekend, hvor der var lagersalg hos tøjfirmaet First Grade. Både lørdag og søndag var den hvide lagerbygning pakket med unge kunder, der både skulle købe tøj på tilbud og have sig en autograf og en selfie sammen med tre af landets mest kendte Youtube-stjerner.

Den ene stifter af First Grade er Anders Møller, i Youtube-kredse kendt som Eiqu Miller, og han havde taget turen til Jordrup for at møde fans og skrive autografer sammen med vennerne Alexander Husum og Futte, der alle laver underholdende videoklip, som hver eneste uge bliver set af mange tusinde faste følgere.

- Jeg synes det er fedt, at man kan komme forbi og være med til at skabe en oplevelse i Jordrup. Nogle af de unge er kommet cyklende hele vejen hertil for at møde os, det synes jeg er nærmest rørende, fortæller Anders Møller.

De tre venner var i Jordrup allerede lørdag, hvor der også var åbent hus. Da det lukkede klokken 16, valgte de også at svinge forbi Fynslundhallen, hvor de blev meget begejstret modtaget af de 52 børn og unge, der var samlet dér for at spille computerspil i 48 timer.

- Det er kun rart, at man kan gøre noget for lokalsamfundet bare ved at møde op. Det var virkelig hyggeligt, siger Anders.