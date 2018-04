YouSees salgsbus ruller op ved Kolding Storcenter lørdag den 5. maj

Kolding: Lørdag den 5. maj kl. 10 ruller YouSees kampagnebus op ved siden af Kolding Storcenter for heri at præsentere fremtidens tv og streaming.

- Knap tre ud af fire koldingensere vil gerne kunne skifte tv-kanaler og streamingtjenester ud løbende. Og næsten halvdelen har været irriterede over ikke at have adgang til en bestemt tv-kanal, hvor der var noget, de gerne ville se. Den frustration kan vi nu blive kvit. Med vores nye Bland Selv-koncept kan forbrugerne få netop det indhold, de helst vil have og blande tv-kanaler og streamingtjenester, som de vil. Vi vil gerne give koldingenserne lejlighed til at lære de nye muligheder at kende. Derfor kommer vores medietruck, fyldt med underholdning og bland selv-slik til hele familien, til Kolding, fortæller Kim Andersen i en pressemeddelelse fra YouSee-butikken i Kolding Storcenter.

Ifølge DR Medieforskning streamer næsten halvdelen af danskerne film og serier mindst en gang om ugen, og også i Kolding er man vilde med streaming. Næsten halvdelen af koldingenserne betaler faktisk for streaming ved siden af deres tv-pakker.