Ydernumre i Kolding er blevet solgt: Regionen holder stadig øje med lægedækningen

Lægerne Marielund og Lægerne Ved Slotssøen har købt de to ydernumre, Region Syddanmark satte i udbud i Kolding Kommune tilbage i december. Det betyder, at lægepraksisserne åbner for tilgang af nye patienter. Regionen holder dog fortsat øje med lægedækningen i Kolding.

Begge lægepraksisser har indtil købet af ydernumrene haft lukket for tilgang af nye patienter. Lægerne Marielund har for nyligt åbnet for tilgang igen, mens Lægerne Ved Slotssøen åbner 15. februar.

- Hvis man har en fuld praksis, skal man have 1600 patienter. Lægerne Ved Slotssøen har hidtil haft to deleydernumre og fire læger. Lægerne har tilsammen haft cirka 4000 patienter, og nu, hvor de får et helt ydernummer, skal de i stedet til at have 4800 patienter, forklarer Frank Ingemann Jensen, der er praksischef i Region Syddanmark.

Rent fysisk kommer der dog ikke to nye læger til byen. Ydernumrene er nemlig blevet solgt til henholdsvis Lægerne Marielund og Lægerne Ved Slotssøen. Hos begge praksisser er der tale om en konvertering af et såkaldt deleydernummer. Det vil sige, at man i bund og grund har haft en deltidslæge, der bliver til en fuldtidslæge.

En læge, der har flere end 1600 patienter med fast tilknytning, har ret til straks at få lukket for tilgangen af patienter. En praksis, der har lukket for tilgang, får automatisk åbnet for tilgang, når antallet af patienter falder til under 1475. Kilde: Overenskomst om almen praksis, §7, stk. 1 og stk. 5 og www.sundhed.dk

Holder øje

JydskeVestkysten har tidligere skrevet, at 21 af 29 lægepraksisser i Kolding Kommune har lukket for tilgang, og at det har givet anledning til bekymring for Region Syddanmark. Derfor udstedte regionen to nye ydernumre. Men det faktum, at ydernumrene nu er blevet solgt, betyder ikke, at regionen stopper med at holde et skarpt øje med lægedækningen i Kolding.

- Vi får ikke så mange flere patienter varetaget på baggrund af de nye ydernumre, fordi der ikke kommer helt nye læger. Vi vil stadig holde øje med Kolding Kommune, for der er befolkningsvækst i byen, og vi holder øje med, om der skal udstedes flere ydernumre. Det er ikke usandsynligt, siger Frank Ingemann Jensen.

Praksischefen understreger, at man først og fremmest har udstedt ydernumrene for at udvise rettidig omhu. I Vejle endte alle lægepraksisser med at lukke for tilgang i efteråret 2017, og den situation vil Region Syddanmark gerne undgå.

- Vi vil løbende holde godt øje med, at det ikke lukker helt sammen i Kolding, siger Frank Ingemann Jensen.

Husk, at du kan se, om din læge har åben for tilgang på vores interaktive kort på jv.dk.