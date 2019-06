Würth kører fortsat med fuld fart - og lever med et lille plus

Würth-koncernen fik løftet omsætningen til 796 millioner kroner i 2018 fra 759 millioner kroner i 2017, og resultatet endte på et plus på beskedne 353.000 kroner før skat. Sidste år var overskuddet på 13,1 millioner kroner i 2017. Strategien "Fuld fart frem" kører ufortrødent videre i 2019.

Kolding: Der kom flere medarbejdere til Würth i løbet af 2018, og nye butikker åbnede.

Planen "Fuld fart frem" bliver fulgt med fuld opbakning fra de tyske ejere, der lever med, at indtjeningen er lavere, mens der bliver investeret i fremtiden, forklarer Donny Moerkerk, der er administrerende direktør i Würth Danmark, der har base i Kolding.

- Det er ikke et resultat, der afspejler, hvad koncernen er i stand til. Men vi lander med et lille plus, og det er det, vi har aftalt med koncernen, siger Donny Moerkerk.

Virksomhedens omsætning er siden 2013 steget stødt fra 693 millioner kroner til 796 millioner kroner i 2018, og virksomheden styrer efter at løfte omsætningen til en milliard kroner inden for de kommende to-tre år. Grossistvirksomheden, der sælger blandt andet søm, reservedele, skruer og værktøj til professionelle, voksede til samlet 526 ansatte i 2018.

- Vi investerer i vækst velvidende, at det går ud over vores bundlinje. Planen blev præsenteret for bestyrelsen i april 2018 og hedder "Fuld fart frem", og skal resultere i, at vi ser en god vækst de kommende år. Det ser du i resultatet for 2018. Men afkastet skal gerne vise sig i anden halvår 2019 og med fuld effekt i 2020, siger Donny Moerkerk.