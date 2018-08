Würth gør klar til mere Robert Jacobsen

Kolding: Robert Jacobsen har været en central figur ad to omgange i Würths imponerende række af gratis kunstudstillinger, som gennem flere år har kunnet opleves i firmaets store foyer på Montagevej. Og nu bliver han det igen, når Würth til efteråret åbner for udstillingen "Robert Jacobsen & Friends".

Udstillingen er håndplukket fra Sammlung Würth, der er den største privatsamling af kunst i Europa.

I invitationen forud for den kommende udstilling står blandt andet: "Kolding fejrer i år 750 års jubilæum og Robert Jacobsen havde sine mangeårige rødder her i området og med personlige relationer til Würth familien. Derfor er vi dykket ned i hans kunstneriske sti med værker af hans store inspirationskilder eller personlige kunstneriske relationer, der alle har haft indflydelse på hans kunstneriske DNA". På udstillingen kan man ud over værker af Robert Jacobsen se kunst af blandt andre Asger Jorn, Richard Mortensen, Carl-Henning Pedersen, Jean Dewasne og Max Ernst.

Udstillingen åbnes den 9. september af borgmester Jørn Pedersen.