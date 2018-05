Würth forærer Kolding skulpturer til rundkørsel

Kolding: Bilisterne i den stærkt trafikerede rundkørsel med til- og frakørsel til motorvejen ved Højvangen og Fynsvej i Kolding Øst får efter alt at dømme en markant anderledes oplevelse, når de fremover passerer knudepunktet for at komme ind eller ud af Kolding.

Midt i rundkørslen vil to kæmpestore fabeldyr af kunstneren Bernhard Lipsøe stå og hilse på. Det største af de to kunstværker er over fire en halv meter højt og fem meter bredt.

Endnu er det dog ikke helt fastlagt, at det er lige dér, fabeldyrene skal stå - men det er den placering, by- og udviklingsforvaltningen foreslår.

Det er virksomheden Würth, der har sit danske hovedsæde på Montagevej kun få hundrede meter fra rundkørslen, der er den glade giver af kunstgaven til Kolding Kommune i anledning af byens og slottets 750 års jubilæum.

Og denne gang - i modsætning til, da det var på tale at sætte en ufo-skulptur op i rundkørslen for fem-seks år siden - har politikerne i både kulturudvalget og det vejansvarlige teknikudvalg sagt tusind tak for gaven.

- Det er så fint, at vi har en privat virksomhed, som vil skænke os sådan en flot donation, så flere får glæde af skulpturerne, siger kulturudvalgsformand Jesper Elkjær (R). Han tilføjer, at kunstgaven har fået kulturpolitikerne til at overveje at kigge på, om alle Kolding Kommunes egne skulpturer nu også står de rigtige steder, eller om de er gemt lidt for godt af vejen.

De to fabeldyr står lige nu ved Würths domicil på Montagevej.