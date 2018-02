Wivis mareridt: Smykker, ure og fotos - alle minderne er væk

Wivi Gulløv Andersen er en af de uheldige koldingensere, der blev bestjålet i vinterferien. Hun troede, at hendes ting var i sikkerhed i et depotrum.

Selv er Wivi også lettet over, at hun ikke er en del af den statistik, der har haft ubudne gæster i eget hjem.

- Smykkerne betyder meget mere for mig, end de sikkert er værd. Jeg er især ked af, at de har taget uret, jeg fik af mine forældre i konfirmationsgave. Det var inden, de blev skilt, og det betyder bare meget for mig. Og min tipoldemors forlovelsesring, som jeg havde arvet, er også væk, siger Wivi.

Kolding: - Jeg plejer at være hård. Men fredag aften, da jeg stod midt i det, kunne jeg ikke lade være med at græde. Alle smykker er væk. Rub og stub, siger 39-årige Wivi Gulløv Andersen.

Billeder og minder er også væk

Wivi fik beskeden om, at hendes depotrum var blevet brudt op og gennemrodet fredag formiddag. Hun var i sommerhus og ud fra samtalen vurderede hun ikke, at det var så slemt.

- Han sagde godt nok, at han desværre måtte meddele mig, at det var gået værst ud over mit rum. Det var først, da jeg stod der, at det gik rigtigt op for mig. Det var slemt, siger hun.

Wivi er ikke helt sikker på, hvor mange smykker, der er stjålet i alt.

Men det er mange. Rigtig mange.

- Hvis jeg har husket rigtigt og fået alt med, vil jeg tro, at der er stjålet for omkring 35-40.000 kroner. Det fyldte en halv flyttekasse, og jeg havde pakket det helt fint sammen, siger Wivi.

Det er ikke bare smykker, Wivi har mistet. Også mange minder er væk. Tyvene stjal nemlig også en ekstern harddisk, som blandt andet indeholder billeder af Wivis døtre.

- Det er billeder, fra da de var små. Minder. Måske kan jeg finde nogle på mine gamle computere, men en del er væk. Bare væk, siger hun.

At smykkerne og minderne er væk, er Wivi så småt begyndt at acceptere.

- I fredags troede jeg på, de ville komme tilbage. Det gør jeg ikke mere. Men jeg er stadig meget ked af det, siger Wivi.