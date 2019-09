I 2004 stiftede Michael Svendsen Trolden Bryghus. Nu er pladsen i Olaf Ryes Gade blevet for trang for Koldings bryghus og destilleri. Til april flytter Trolden i et nyt bryghus på Nordager på 972 kvadratmeter i besøgsvenlige omgivelser, hvor man kan se kobberkedlerne fra gaden. Foto: Søren Gylling.