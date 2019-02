Whisky.dk holdt åbningsfest i deres nye lokaler: Nu er det Danmarks største spiritusshop

Sjølund: "Yes, det lykkedes."

Sådan tænkte Henrik Olsen, da han lørdag formiddag kiggede ud over sin butik, Whisky.dk, som han driver sammen med kompagnonen Ulrik Bertelsen.

Whisky.dk holdt lørdag stor åbningsfest i butikkens nye lokaler på Vejstruprød Landevej. Allerede en time efter butikken slog dørene op var kundeparkeringspladsen fyldt. Som i propfyldt, så folk måtte parkere langs de smalle veje.

- Da vi for seks år siden startede butikken, var der mange, der sagde, at I er lukket inden jul. En whiskybutik i Sjølund, ude på landet. Det kunne da ikke gå. Men ret hurtigt viste det sig, at vi ikke kunne være i lokalerne længere. Derfor tænker jeg "yes, det lykkedes," når jeg kigger ud over de mange kunder, der er kommet, siger Henrik Olsen.

Som navnet måske også antyder, så foregår størstedelen af handlen på butikkens hjemmeside. I princippet kunne Whisky.dk nøjes med at have et lager. Men Henrik Olsen vil gerne give folk en mulighed for at komme ud at få en snakke. Høre en historie om den whisky, kunderne har i hånden. For whisky er historie, som Henrik Olsen siger.

- Når vi førhen har haft åbent hus om lørdagen, så har der været så mange mennesker, at det har været alt for trangt i butikken. Man var nærmest ved at vælte flaskerne ned fra hylderne. Så ville vi gerne have mere plads, og nu har vi også mulighed for at holde whiskysmagninger og lave events herude, siger han.