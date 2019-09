Weekendens indbrud i Kolding

Kolding: Der var indbrud i et kontor på Vestergade i Almind mellem torsdag klokken 10.50 og fredag klokken 00.36. Gerningsmanden har opbrudt en dør med en skruetrækker, og kontoret er blevet gennemrodet, men der er i øjeblikket ikke konstateret noget stjålet, opyser vagthavende hos Sydøstjyllands Politi.

Søndag klokken 02.19 var der indbrud i et værksted på Ambolten. Hoveddøren til værkstedet blev brækket op, og gerningsmanden har været rundt i hele værkstedet. Der er blevet stjålet et mindre kontantbeløb.

Der har været indbrud i to villaer på Januarvænget i Bramdrupdam. Det ene indbrud skete mellem lørdag klokken 10 og klokken 22.40. Et vindue er opbrudt med et koben, men der er ikke stjålet noget.

Det andet indbrud skete klokken 20.30. Gerningsmanden har aflistet en rude ind til stuen, men der er umiddelbart ikke stjålet noget.

- De to indbrud hænger sandsynligvis sammen, men vi ved ikke, hvorfor gerningsmanden ikke har stjålet noget, siger vagthavende hos Sydøstjyllands Politi.

Søndag klokken 02.15 var der indbrud i en villa på Villagade. Et vestvendt vindue er blevet opbrudt med et koben, og gerningsmanden har stjålet brugskunst.