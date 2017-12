Voxpop: Hvilke juletraditioner har du?

Stig Andersen - Vi mødes med familien, og så får vi kalkun. For der er nogen, der ikke kan lide and. Vi mødes også altid den 23. december og pynter op. Den 24. tager vi ned og lægger blomster ved afdøde familiemedlemmers grave. Jeg holder jul med min far, mor og søster, og min kone og min søn. Vi holder det hjemme ved os, fordi min søn er to år, så det er nemmere med gaver, at vi holder det hos os. Foto: Jonas Okholm Nielsen

Kent Jensen - Vi skal have and juleaften. Vi er kun min kone og vores to børn. Vi skal også en tur i kirken. Det er en juletradition. Sådan har vi altid gjort, også dengang jeg var lille. Det er noget, jeg har med hjemmefra. Foto: Jonas Okholm Nielsen

Christel Bierrings - Den 24. laver vi ikke så meget. Vi ser juledisney, slapper af og har en hyggedag. Mit ene barn arbejder i butik, og den anden studerer. Så de trænger til at lave ingenting. Vi skal have and og flæskesteg. Min mormor kommer fra Jylland, hvor man får flæskesteg, og min farmor kommer fra Sjælland, hvor man får and. Vi skal også have risalamande, selvom der kun er én, der kan lide det. Vi andre forsøger at klemme det ned med kirsebærsovs. Jeg forsøgte engang at lave is med en mandel i, men det blev bare ikke rigtig jul. Så nu gør vi det her, fordi vi altid har gjort det. Selvom vi ikke kan lide det. Foto: Jonas Okholm Nielsen