Vovehalse kravler rundt på taget af efterladt vandtårn

Politiet har i 2019 modtaget to anmeldelser om, at der har været personer på taget af vandtårnet på Mosevej. Ifølge borgmester Jørn Pedersen (V) er der nu blevet sat jernafspærring op på stedet.

Kolding: Klostergården i midtbyen er plaget af, at unge bryder ind og laver hærværk på den tomme bygning. Det er dog ikke kun Klostergården, der jævnligt får besøg af unge vovehalse. Borgmester Jørn Pedersen (V) fortæller, at også vandtårnet på Mosevej har haft besøg af ubudne gæster.

- Unge kravler rundt oppe på taget. Det, vi kan gøre, er at give et påbud, sådan at stedet bliver sikret. Det har vi gjort, for det er farligt, når unge kravler rundt på taget. Det er rigtig træls, siger Jørn Pedersen, der blev gjort opmærksom på problemet for et par uger siden.

Torsdag oplyste borgmesteren, at der vil blive sat en jernafspærring op ved vandtårnet, sådan at der ikke længere er fri adgang til det.

Vandtårnet har stået tomt siden starten af 1990'erne, hvor advokat Henning Lyhne købte vandtårnet af Kolding Kommune for symbolske 2000 kroner. Planen var oprindelig at indrette udstillingslokaler i tårnet, ligesom et ungdomsboligprojekt på et tidspunkt var på tale, uden der nogensinde skete noget.

I 2014 overtog selskabet JD Kolding Aps vandtårnet, og siden er det ikke blevet vedligeholdt og står blot nu og forfalder.