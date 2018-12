Volkerts Fylke udvider forretningen: Vil servere frokost i midtbyen

House of Innovation i Jernbanegade bliver hjemsted for et nyt moderne frokosthus, hvor man kan købe frokost på abonnement eller bare komme ind fra gaden.

Kolding: Holdet bag Volkerts Fylke i Dalbygade har lejet stueetagen af House of Innovation i Jernbanegade. Ideen er at omdanne lokalerne til et frokosthus, hvor man både kan komme ind fra gaden og spise af buffeten eller abonnere på en fast frokostordning.

Det nye frokosthus åbner lige efter vinterferien, men allerede nu går Fylke-folkene i gang med at bygge et nyt køkken, så der kan laves frisk frokost på stedet. Med tiden er det også meningen, at lokalet i stueetagen af Jernbanegade 27 skal bruges til private fester og firmaarrangementer.

- Vi er godt kørende i Volkerts Fylke, og derfor gør vi det her nu. Vi har ledt efter et lokale i den her størrelse, og samtidig har vi ikke kapacitet til at lave frokost i Dalbygade, så derfor etablerer vi et nyt køkken her, forklarer Jimi Kristensen og Rasmus Vemmelund.