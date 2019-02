Volkerts Fylke, Gro-Lys og Ocean Adventures gik hele vejen til awardshow

Årets Initiativpris

Volkerts Fylke løb med Årets Initiativpris. Volkerts Fylke blev præsenteret som et team af engagerede madnørder, der er fascineret af at arrangere og skabe den perfekte event med alt, hvad dertil hører. Atmosfæren er hyggelig og rar, gastronomien er i top og drikkevarerne økologiske.

Ideen til Volkerts Fylke så dagens lys på Smukfest, hvor Jimi Kristensen og Rasmus Vemmelund faldt i snak. Den ene idé tog den anden, og efter et halvt års søgen fandt de rammerne til et hus med gastronomi og events i Volkerts Fabrikker. Volkerts Fylke er på kort tid blevet et samlingssted for Kolding, med god mad og spændende events. Med foredrag, stand-up, koncerter og arrangementer som "Kolding spiser sammen", har de hurtigt formået at gøre stedet kendt.

Volkerts Fylke vandt afstemningen over "KIF i første division" og "Obama i Kolding".