Voldsramte kvinder får nyt tilbud om hjælp i Kolding

Kolding: Måske er udfordringen at skabe nye venskaber. Måske handler det om, hvordan man samarbejder om fælles børn med en mand, der tidligere har været voldelig mod én? Mange temaer kan blive vendt, når den nye netværksgruppe for tidligere voldsramte kvinder mødes på Kolding Krisecenter i næste uge.

- Kvinder fra hele Sydjylland, der har boet på eller været i et ambulant behandlingsforløb på et krisecenter, er mulige deltagere, fortæller Britt Malkiel Nielsen, der er leder af Kolding Krisecenter.

Gruppen ledes af en psykolog, og hun havde samtaler med deltagerne i sidste uge. I Kolding startes op med en enkelt gruppe.

- Deltagerne taler selvfølgelig med psykologen, men det handler også om, at de skal hjælpe hinanden og lære af hinandens erfaringer, forklarer lederen.

Krisecentret i Kolding har i forvejen et tilbud om aktiviteter for kvinderne i målgruppen. Det står de frivillige for, og det kan handle om alt fra at have det sjovt med at sylte til at holde fastelavnsfest eller tage på udflugt.

- Nu får vi også en psykologisk netværksgruppe. Og den samlede indsats handler om at hjælpe kvinderne til at få etableret et godt liv, siger Britt Malkiel Nielsen.