Voldsomt sygdomsudbrud lukkede skole: Nu er elever og ansatte på Designskolen Kolding tilbage

De studerende og ansatte på Designskolen Kolding vendte mandag tilbage til skolen, efter at den i onsdags lukkede, da en voldsom omgang maveonde fik ledelsen til at lukke skolen.

Kolding: Mandag morgen kunne de flere hundrede ansatte og studerende på Designskolen Kolding vende tilbage til skolen, der ellers har været lukket siden onsdag i sidste uge.

Da blev uddannelsesinstitutionen lukket helt, efter at et voldsomt udbrud af en mavevirus havde lagt et stort antal studerende og medarbejdere syge med blandt andet opkast, diarré, kvalme og ondt i hovedet.

Til en designcamp onsdag morgen skulle der have været omkring 70 deltagere, men der mødte kun ni op, og de mange sygemeldinger fik ledelsen på Designskolen Kolding til ved middagstid onsdag at sende samtlige ansatte og studerende hjem med omgående virkning og bebude, at skolen først ville åbne igen mandag. Hvor mange på skolen, der præcist har været ramt af sygdom, vides ikke, da de studerende ikke skal melde sig syge.

Lukningen skete for, at man kunne få ordentlig bugt med de bakterier og vira, der smittede de folk, der har deres gang på skolen, og siden lukningen i onsdags er Designskolen Kolding blevet gjort grundigt rent, forklarer skolens kommunikationschef, Charlotte Melin.

- Efter myndighedernes anvisning har vi fået vasket alle kontaktflader med et klorholdigt middel, siger hun og fortæller, at det er hendes indtryk, at der mandag ikke er mange syge.

- De ansatte er i hvert fald ikke syge i særlig udstrakt grad i dag (mandag, red.), siger Charlotte Melin.

Den undervisning og de eksamener, som de studerende er gået glip af på de to en halv dag, skolen var lukket, bliver tilbudt på et andet tidspunkt, oplyser kommunikationschefen.