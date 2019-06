Voldsomt lynnedslag koster en million kroner til nye gadelys i Kolding

172 gadelys blev ødelagt, da et kraftigt uvejr med lyn og torden den 26. april ramte Kolding. Aldrig tidligere har et lynnedslag forvoldt så store skader på belysningen.

- Der er leveringstid på reservedelene, og vi går først i gang med at reparere lyset, når de nye armaturer kommer hjem. Vi kunne godt lave noget midlertidigt, men det ville komme til at koste cirka en halv million kroner ekstra. Fordi vi er i den lyse tid af året med de lyse nætter, så har forvaltningen anbefalet, at vi venter til, at vi får de nye armaturer. Selve arbejdet tager nok tre uger, så vi kommer nok hen i september, før alt gadelyset virker igen, fortæller udvalgsformand Jakob Ville (V).

Kolding: Nu er regningen gjort op. Prisen for de store skader, som et sjældent voldsomt lynnedslag er skyld i, løber op i lidt mere end en million kroner til reparation af gadelyset i Kolding.

Den 26. april om formiddagen ramte et usædvanligt voldsomt uvejr med lyn og torden kommunen. Det gik især ud over den nordlige del af Kolding. Lynnedslag forvoldte skader for 1.050.000 kroner på gadelyset. Den største post på den regningen er 956.000 kroner for at få 72 armaturer skiftet ud.

For sikkerhedens skyld

Det er første gang, at uvejr med lyn gør så stor skade på gadebelysningen. Ved mindre uvejr er der typisk sket mindre skader, og typisk er 15-20 armaturer blevet ødelagt om året. Og i 2016 og 2017 var Kolding slet ikke ramt.

- Situationen i år er helt ekstraordinær, og vi har ingen forsikring til at dække den slags skader. At betale præmien på en forsikring ville være dyrere end at skifte 15-20 armaturer om året, og vi har ingen planer om at tegne en forsikring, fortæller Jakob Ville.

Hvor finder I pengene til at betale for reparationerne?

- Af hensyn til trafiksikkerheden er vi nødt til at gå i gang med arbejdet. Det er noget, vi skal bruge penge på. Der kommer nok et ændringsforslag, hvor vi spørger til, om vi kan finde pengene ved budgetforhandlingerne. Kan vi ikke det, så er vi nødt til at finde dem inden for udvalgets egen ramme, svarer han.

Kolding har været i gang med at udskifte gadelysene, og det er primært nye lys, som lynene ødelagde.